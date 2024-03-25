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Посол США у Британії заявила, що Путін не зупиниться у разі перемоги у війні в Україні

25 березня 2024 20:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посол США у Британії заявила, що Путін не зупиниться у разі перемоги у війні в Україні
Посол США у Великій Британії Джейн Хартлі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Посол Сполучених Штатів Америки у Великій Британії Джейн Хартлі заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо виграє війну в Україні. Вона "оптимістично налаштована" щодо розблокування американської допомоги Києву.

Про це Джейн Хартлі сказала в інтерв'ю Sky News у понеділок, 25 березня.

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Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні

Хартлі застерегла тих, хто думає, що Росія зупиниться після України. 

"Я була послом у Франції та Монако у 2014 році, і я бачила, що сталося в Криму. Демократія поставлена на карту. Тому нам потрібно підтримувати Україну", — наголосила вона.

Посол США у Великій Британії зазначила, що зараз наступили важкі дні, майже порівняні з атмосферою, яка передувала Другій світовій війні.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни підкреслили, що певні фінансові, економічні та військові показники свідчать про підготовку Росії до широкомасштабного конфлікту з НАТО. На думку фахівців, напад може відбутися у найближчі роки. 

Також Володимир Путін закликав спецслужби Росії не забувати про "зрадників", які вступили в українські диверсійно-розвідувальні групи. Він пообіцяв покарання для них.

США
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