Посол США у Британії заявила, що Путін не зупиниться у разі перемоги у війні в Україні

Посол США у Великій Британії Джейн Хартлі. Фото: скриншот з відео

Посол Сполучених Штатів Америки у Великій Британії Джейн Хартлі заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо виграє війну в Україні. Вона "оптимістично налаштована" щодо розблокування американської допомоги Києву.

Про це Джейн Хартлі сказала в інтерв'ю Sky News у понеділок, 25 березня.

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Хартлі застерегла тих, хто думає, що Росія зупиниться після України.

"Я була послом у Франції та Монако у 2014 році, і я бачила, що сталося в Криму. Демократія поставлена на карту. Тому нам потрібно підтримувати Україну", — наголосила вона.

Посол США у Великій Британії зазначила, що зараз наступили важкі дні, майже порівняні з атмосферою, яка передувала Другій світовій війні.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни підкреслили, що певні фінансові, економічні та військові показники свідчать про підготовку Росії до широкомасштабного конфлікту з НАТО. На думку фахівців, напад може відбутися у найближчі роки.

Також Володимир Путін закликав спецслужби Росії не забувати про "зрадників", які вступили в українські диверсійно-розвідувальні групи. Він пообіцяв покарання для них.