Посол США в Британии заявила, что Путин не остановится в случае победы в войне на Украине

Посол США в Великобритании Джейн Хартли. Фото: скриншот с видео

Посол Соединенных Штатов Америки в Великобритании Джейн Хартли заявил, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, если выиграет войну в Украине. Она "оптимистично настроена" относительно разблокирования американской помощи Киеву.

Об этом Джейн Хартли сказала в интервью Sky News в понедельник, 25 марта.

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Хартли предостерегла тех, кто считает, что Россия остановится после Украины.

"Я была послом во Франции и Монако в 2014 году, и я видела, что произошло в Крыму. Демократия поставлена на карту. Поэтому нам нужно поддерживать Украину", — подчеркнула она.

Посол США в Великобритании отметила, что сейчас наступили тяжелые дни, почти сравнимые с атмосферой, предшествовавшей Второй мировой войне.

Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркнули, что некоторые финансовые, экономические и военные показатели свидетельствуют о подготовке России к широкомасштабному конфликту с НАТО. По мнению специалистов, нападение может произойти в ближайшие годы.

Также Владимир Путин призвал спецслужбы России не забывать о предателях, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Он пообещал наказание для них.