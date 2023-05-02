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Посол США заявив, що Китай повинен вплинути на Росію щодо завершення війни

2 травня 2023 19:15
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Посол США заявив, що Китай повинен вплинути на Росію щодо завершення війни
Американський посол у Китаї Ніколас Бернс. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У вівторок, 2 травня, американський посол у Китаї Ніколас Бернс заявив, що США хотіли б, аби китайська влада змусила Росію завершити свою повномасштабну війну в Україні. На його думку, розмова Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна була "хорошим першим кроком" до цього рішення.

Про це повідомили CNN посилаючись на заяву американського посла у Китаї Ніколаса Бернса під час дискусії в Центрі Стімсона.

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"Чого ми хочемо бачити від Китаю — то це тиску на Росію, аби вона вивела свої війська і щоб Україна отримала назад усю свою територію і знову стала повністю суверенною у всіх аспектах цього слова", — сказав американський посол.

Крім цього він додав, що Китай міг би підштовхнути Росію не вдаватись до бомбардувань українських шкіл, лікарень і житлових будинків.

"Ми стали свідками величезних людських втрат лише за останні місяць-два внаслідок жорстоких російських повітряних атак і атак безпілотників на українських цивільних осіб. Тому я думаю, що це те, чого ми хотіли б, і я впевнений, що цього хотіли б європейські країни, цього від Китаю хоче Україна", — заявив Ніколас Бернс.

За його словами, перша з початку повномасштабного вторгнення РФ телефонна розмова Володимира Зеленського й лідера КНР Сі Цзіньпіна була "хорошим першим кроком". Однак все одно незрозуміло чи настануть після неї конкретні дії Китаю.

"Ми б хотіли, аби Китай був набагато жорсткішим у своїх порадах росіянам. Ми хотіли б бачити дії, спрямовані на якнайшвидше припинення війни в умовах, які, звичайно, може прийняти український уряд", — сказав американець.

Однак Китай офіційно заявляє про нейтралітет у російсько-українській війні та підтримку територіальної цілісності України, хоча надає РФ економічну й політичну допомогу.

Нагадаємо, що захід дедалі більше розділяється у своєму баченні завершення війни в Україні. Давати більше зброї чи сприяти мирним переговорам? Засуджувати китайську невизначеність чи налагоджувати стосунки з Піднебесною? На ці питання має знайти відповідь лідер кожної європейської країни. Гнів заходу через невизначеність Китаю щодо України не може приховати зростаючі розбіжності в ЄС щодо підтримки Києва.

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