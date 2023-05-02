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Посол США заявил, что Китай должен повлиять на Россию относительно завершения войны

2 мая 2023 19:15
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Посол США заявил, что Китай должен повлиять на Россию относительно завершения войны
Американский посол в Китае Николас Бернс. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Во вторник, 2 мая, американский посол в Китае Николас Бернс заявил, что США хотели бы, чтобы китайские власти заставили Россию завершить свою полномасштабную войну в Украине. По его мнению, разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина был "хорошим первым шагом" к этому решению.

Об этом сообщили CNN, ссылаясь на заявление американского посла в Китае Николаса Бернса во время дискуссии в Центре Стимсона.

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"Чего мы хотим видеть от Китая — это давление на Россию, чтобы она вывела свои войска и чтобы Украина получила обратно всю свою территорию и вновь стала полностью суверенной во всех аспектах этого слова", — сказал американский посол.

Кроме этого, он добавил, что Китай мог бы подтолкнуть Россию не прибегать к бомбардировкам украинских школ, больниц и жилых домов.

"Мы стали свидетелями огромных человеческих потерь только за последние месяц-два в результате жестоких российских воздушных атак и атак беспилотников на украинских гражданских лиц. Поэтому я думаю, что это то, чего мы хотели бы, и я уверен, что этого хотели бы европейские страны, этого от Китая хочет Украина", — заявил Николас Бернс.

По его словам, первый с начала полномасштабного вторжения РФ телефонный разговор Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина был "хорошим первым шагом". Однако все равно непонятно наступят ли после нее конкретные действия Китая.

"Мы бы хотели, чтобы Китай был гораздо жестче в своих советах россиянам. Мы хотели бы видеть действия, направленные на скорейшее прекращение войны в условиях, которые, конечно, может принять украинское правительство", — сказал американец.

Однако Китай официально заявляет о нейтралитете в российско-украинской войне и поддержке территориальной целостности Украины, хотя оказывает РФ экономическую и политическую помощь.

Напомним, что мероприятие все больше разделяется в своем видении завершения войны в Украине. Давать больше оружия или способствовать мирным переговорам? Осуждать китайскую неопределенность или налаживать отношения с Поднебесной? На эти вопросы должен ответить лидер каждой европейской страны. Гнев мероприятия из-за неопределенности Китая по отношению к Украине не может скрыть растущие разногласия в ЕС по поддержке Киева.

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