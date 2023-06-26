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Посольство України звинувачує Ізраїль у проросійській позиції: реакція Єрусалиму

26 червня 2023 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Посольство України звинувачує Ізраїль у проросійській позиції: реакція Єрусалиму
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у своєму офісі в Єрусалимі. Фото: Ronen Zvulun / Pool Photo via AP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції та закликало країну обрати правильний бік. Своєю чергою через ці слова Ізраїль намірився викликати українського посла.

Про це повідомляє Українська правда.

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Що відомо про проросійську позицію Ізраїлю

"У той час, як народ України, включаючи її значну єврейську громаду, стікає кров'ю під ударами російських ракет та іранських безпілотників, ізраїльське керівництво, прикриваючись словесною демагогією про свій нейтралітет (хоча вже й не приховує це), активно налагоджує відносини з Російською Федерацією. Насправді на місцях так званий "нейтралітет" ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція", — йдеться в заяві українського посольства.

Посольство повідомило, що ряд "суперечливих подій", що сталися у першій половині 2023 року, свідчать про проросійську позицію Ізраїлю. Ці події збіглися у часі з практично повною відсутністю гуманітарної допомоги Україні з боку цієї держави.

Зокрема, в останньому інтерв'ю прем'єр-міністр Нетаньяху зробив вигадані припущення щодо передачі озброєння з України до Сирії та Ірану, крім того, уряд Ізраїлю провів успішні переговори з МЗС Росії і домовився про створення російської дипломатичної місії в Єрусалимі з виділенням безкоштовної землі.

Реакція МЗС Ізраїлю

Таким чином, МЗС Ізраїлю планує викликати посла України Євгена Корнійчука. Міністр закордонних справ Елі Коен заявив, що Ізраїль публічно підтримував територіальну цілісність і суверенітет України й надав значну фінансову допомогу. Він також зазначив, що ізраїльська система попередження про ракетний напад, що тестується в Києві, врятує життя українців.

Нагадаємо, що Єрусалим не буде надавати нашій державі військову допомогу, адже має "тісний військовий кордон із Росією". Якщо Ізраїль передасть зброю Києву, то вона начебто може потрапити до Ірану, який використає її проти цієї країни.

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