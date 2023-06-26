Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Посольство Украины обвиняет Израиль в пророссийской позиции: реакция Иерусалима arrow

Посольство Украины обвиняет Израиль в пророссийской позиции: реакция Иерусалима

26 июня 2023 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Посольство Украины обвиняет Израиль в пророссийской позиции: реакция Иерусалима
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своем офисе в Иерусалиме. Фото: Ronen Zvulun / Pool Photo via AP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции и призвало страну избрать правильную сторону. В свою очередь из-за этих слов Израиль вознамерился вызвать украинского посла.

Об этом сообщает Украинская правда.

Читайте также:

Что известно о пророссийской позиции Израиля

"В то время как народ Украины, включая ее значительную еврейскую общину, истекает кровью под ударами российских ракет и иранских беспилотников, израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете (хотя уже и не скрывает это), активно налаживает отношения с Российской Федерацией. На самом деле на местах так называемый "нейтралитет" израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция", — говорится в заявлении украинского посольства.

Посольство сообщило, что ряд "противоречивых событий", произошедших в первой половине 2023 года, свидетельствуют о пророссийской позиции Израиля. Эти события совпали с практически полным отсутствием гуманитарной помощи Украине со стороны этого государства.

В частности, в последнем интервью премьер-министр Нетаньяху сделал вымышленные предположения о передаче вооружения из Украины в Сирию и Иран, кроме того, правительство Израиля провело успешные переговоры с МИД России и договорилось о создании российской дипломатической миссии в Иерусалиме с выделением бесплатной земли. 

Реакция МИД Израиля

Таким образом, МИД Израиля планирует вызвать посла Евгения Корнийчука. Министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что Израиль публично поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины и оказал значительную финансовую помощь. Он также отметил, что израильская система предупреждения о тестировании в Киеве ракетного нападения спасет жизнь украинцев.

Напомним, что Иерусалим не будет оказывать нашему государству военную помощь, ведь имеет "тесную военную границу с Россией". Если Израиль передаст оружие Киеву, то оно якобы может попасть в Иран, который использует его против этой страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас