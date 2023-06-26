Посольство Украины обвиняет Израиль в пророссийской позиции: реакция Иерусалима

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своем офисе в Иерусалиме. Фото: Ronen Zvulun / Pool Photo via AP

Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции и призвало страну избрать правильную сторону. В свою очередь из-за этих слов Израиль вознамерился вызвать украинского посла.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Что известно о пророссийской позиции Израиля

"В то время как народ Украины, включая ее значительную еврейскую общину, истекает кровью под ударами российских ракет и иранских беспилотников, израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете (хотя уже и не скрывает это), активно налаживает отношения с Российской Федерацией. На самом деле на местах так называемый "нейтралитет" израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция", — говорится в заявлении украинского посольства.

Посольство сообщило, что ряд "противоречивых событий", произошедших в первой половине 2023 года, свидетельствуют о пророссийской позиции Израиля. Эти события совпали с практически полным отсутствием гуманитарной помощи Украине со стороны этого государства.

В частности, в последнем интервью премьер-министр Нетаньяху сделал вымышленные предположения о передаче вооружения из Украины в Сирию и Иран, кроме того, правительство Израиля провело успешные переговоры с МИД России и договорилось о создании российской дипломатической миссии в Иерусалиме с выделением бесплатной земли.

Реакция МИД Израиля

Таким образом, МИД Израиля планирует вызвать посла Евгения Корнийчука. Министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что Израиль публично поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины и оказал значительную финансовую помощь. Он также отметил, что израильская система предупреждения о тестировании в Киеве ракетного нападения спасет жизнь украинцев.

Напомним, что Иерусалим не будет оказывать нашему государству военную помощь, ведь имеет "тесную военную границу с Россией". Если Израиль передаст оружие Киеву, то оно якобы может попасть в Иран, который использует его против этой страны.