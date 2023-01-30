У Польщі заявили, що можуть передати Україні винищувачі F-16

Польща може передати винищувачі F-16 для України: яка умова
Польща може передати Україні винищувачі. Однак це відбудеться лише в погодженні з НАТО.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції.
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Що сказав прем'єр
"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", — сказав Моравецький, у відповідь на запитання, чи готова Польща на відправку F-16 Україні.
Реакція України
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на ймовірність передачі Україні винищувачів F-16.
"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Танки, винищувачі — чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", — написав Єрмак у Telegram.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.
Увечері з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.
Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.