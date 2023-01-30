У Польщі заявили, що можуть передати Україні винищувачі F-16

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Польща може передати Україні винищувачі. Однак це відбудеться лише в погодженні з НАТО.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції.

Що сказав прем'єр

"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", — сказав Моравецький, у відповідь на запитання, чи готова Польща на відправку F-16 Україні.

Реакція України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на ймовірність передачі Україні винищувачів F-16.

"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Танки, винищувачі — чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", — написав Єрмак у Telegram.