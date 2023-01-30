Окупанти накрили вогнем Курахове, поранено людину
Російські окупаційні війська атакували місто Курахове у Донецькій області. Внаслідок обстрілу поранена одна людина.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
-
Військова техніка та 15 км укріплень: росіяни зміцнюють оборону навколо аеродрому в Бердянську
-
Таліби взяли на себе відповідальність за теракт у пакистанській мечеті: кількість жертв росте
-
Міністр оборони Великої Британії розповів, коли танки прибудуть до України
-
"Крим ніколи більше не буде українським": президент Хорватії втрапив у скандал
-
Зеленський та прем’єр-міністерка Данії відвідали Одесу: що обговорювали
-
Руслан Маліновський перепросив у вболівальників за обійми з росіянином: деталі
-
Стало відомо, чи могла російська ДРГ збити гелікоптер з керівництвом МВС
-
Грайлива та казкова: зимова Одеса через об'єктив Новини.LIVE
-
У путіна прокоментували слова про погрози Джонсону, натякнувши на неадекватність британського експрем'єра
-
На окупованій частині Херсонщини росіяни забороняють у школах навчатись за українською програмою, — Генштаб
Деталі
"Курахове знову під обстрілом — поранено одну людину. Сьогодні вдень росіяни поцілили у житловий квартал — пошкоджено 5-поверхівку, 2-поверхівку та три приватні будинки. Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів — росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних. За кожен свій злочин вони неодмінно понесуть справедливу кару", — написав Кириленко в Telegram.
Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська завдали удару по місту Вовчанськ, що на Харківщині. Внаслідок цього загинув 62-річний чоловік.
Також ми писали, що російські загарбники перейшли до наступальних дій на Лиманському напрямку. Раніше ворог там оборонявся.
Додамо, через атаку рф на херсонський порт пошкоджено судна іноземних компаній. Окрім того, стався витік нафтопродуктів у Дніпро.