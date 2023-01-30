Окупанти накрили вогнем Курахове, поранено людину

Загарбники регулярно обстрілюють населений пункт

Російські окупаційні війська атакували місто Курахове у Донецькій області. Внаслідок обстрілу поранена одна людина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"Курахове знову під обстрілом — поранено одну людину. Сьогодні вдень росіяни поцілили у житловий квартал — пошкоджено 5-поверхівку, 2-поверхівку та три приватні будинки. Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів — росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних. За кожен свій злочин вони неодмінно понесуть справедливу кару", — написав Кириленко в Telegram.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська завдали удару по місту Вовчанськ, що на Харківщині. Внаслідок цього загинув 62-річний чоловік.

Також ми писали, що російські загарбники перейшли до наступальних дій на Лиманському напрямку. Раніше ворог там оборонявся.

Додамо, через атаку рф на херсонський порт пошкоджено судна іноземних компаній. Окрім того, стався витік нафтопродуктів у Дніпро.