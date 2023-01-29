Російські окупанти проводять наступальні дії на чотирьох напрямках, — Генштаб

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Російські окупаційні війська перейшли до наступальних дій на Лиманському напрямку. Раніше ворог на цьому напрямку оборонявся.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ інформують, що російські окупаційні війська продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Окрім того, ворог почав наступати на Лиманському напрямку. На інших ділянках фронту росіяни обороняються.

Зазначається, що противник протягом цієї доби здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

У відповідь авіація Сил оборони за добу завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили дві радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів.

Також Генштаб повідомляє, що з лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли все медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області. Медичні установи у зазначених містах окупанти закривають, всупереч раніше озвученим обіцянкам. Персонал поставили перед фактом — переведення чи звільнення.

Раніше у Генштабі розповідали, що у лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК "Вагнер". Однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу, оскільки значна частина з поранених "вагнерівців" є носіями небезпечних інфекцій.