Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Армія рф почала наступальні дії на Лиманському напрямку, — Генштаб arrow

Армія рф почала наступальні дії на Лиманському напрямку, — Генштаб

29 січня 2023 19:59
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Російські окупанти проводять наступальні дії на чотирьох напрямках, — Генштаб
У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська перейшли до наступальних дій на Лиманському напрямку. Раніше ворог на цьому напрямку оборонявся.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ інформують, що російські окупаційні війська продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Окрім того, ворог почав наступати на Лиманському напрямку. На інших ділянках фронту росіяни обороняються.

Зазначається, що противник протягом цієї доби здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

У відповідь авіація Сил оборони за добу завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили дві радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів.

Також Генштаб повідомляє, що з лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли все медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області. Медичні установи у зазначених містах окупанти закривають, всупереч раніше озвученим обіцянкам. Персонал поставили перед фактом — переведення чи звільнення.

Раніше у Генштабі розповідали, що у лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК "Вагнер". Однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу, оскільки значна частина з поранених "вагнерівців" є носіями небезпечних інфекцій. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

20:32 Помер відомий український поет-шістдесятник Дмитро Павличко

Ексклюзив

20:00 Незламна та щаслива: вечірні емоції засніженої Одеси через об'єктив Новини.LIVE

19:57 Новак Джокович, батько якого оскандалився з символікою рф, вдесяте переміг на Australian Open

19:35 Джиган знову тікає: репер з Одеси планує отримати громадянство Ізраїлю

Новина з відео

19:26 Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:09 Які продукти завжди варто купувати замороженими: поради експертів

19:00 Яке свято відзначають 30 січня: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:55 Краще на маршрутці: у понеділок в Одесі не працюватиме електротранспорт

18:52 Зеленський провів засідання Ставки: подробиці

18:34 Пес Патрон співпрацюватиме з monobank: дітям сподобається

Новина з відео

19:26 Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

Ексклюзив

17:25 Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

Ексклюзив

14:00 Одеса у снігу: емоції зимового міста в об'єктиві фотографа Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 січня: Дівам — романтичний вечір, Водоліям — вибух емоцій

Новина з відео

22:44 "Мізки на деревах висіли": окупант розповідає про влучні удари ЗСУ та панічні настрої серед загарбників

Новина з відео

22:00 "Це потрібно для захисту життів": Зеленський розповів, якої зброї потребує Україна

Новина з відео

15:50 "Відправили на орбіту": на Луганщині українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Новина з відео

14:40 Зима лютує: як Одеса долає негоду через об'єктив Новини.LIVE

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Актуальне по темі

None 29 Січень 20:33

Помер відомий український поет-шістдесятник Дмитро Павличко

None 29 Січень 19:11

Незламна та щаслива: вечірні емоції засніженої Одеси через об'єктив Новини.LIVE

None 29 Січень 19:57

Новак Джокович, батько якого оскандалився з символікою рф, вдесяте переміг на Australian Open

None 29 Січень 18:32

Джиган знову тікає: репер з Одеси планує отримати громадянство Ізраїлю

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB