У Туреччині не вважають, що війна в Україні закінчиться швидко

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що ситуація в Україні дуже складна

В Україні відбувається ескалація війни. Масштаби агресії росії й надалі поширюються.

Про це заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калин.

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"Склалася дуже складна ситуація. Масштаби війни ширяться, а протистояння затягується. Це не обіцяє нічого хорошого для територіальної цілісності України, енергетичної та продовольчої безпеки та інших аспектів", — сказав Калин.

Прессекретар турецького президента назвав "зрозумілим" надання Україні більшого обсягу зброї.

"Мирна угода, яка рано чи пізно буде укладена, має враховувати фактор територіальної цілісності та політичного суверенітету України. Це — чітка основа для будь-яких переговорів. Однак нещодавні дії швидше продовжують війну. Чи буде цього достатньо, щоб змінити позицію росії? Змінити хід російської війни? Питання залишаються", — додав Калин.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін збирається виступити з посланням до Федеральних зборів. Ймовірно, це відбудеться у роковини вторгнення росії в Україну.

Також ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО розробити гарантії безпеки для України. Також він наголосив на тому, аби Україна отримала достатньо техніки від партнерів, щоб зупинити наступ рф.