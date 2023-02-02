Путін готує звернення до роковин вторгнення в Україну

Путін на роковини вторгнення виступить із посланням до Федеральних зборів: чого очікувати
Російський диктатор володимир путін збирається виступити з посланням до Федеральних зборів. Ймовірно, це відбудеться у роковини вторгнення росії в Україну.
Про це пише російське видання "Медуза".
-
В Україні ініціюють зменшення виплат деяким пенсіонерам: деталі законопроєкту
-
Через війну росія більше не є надійним експортером зброї, — британська розвідка
-
Для пошуку загиблих: Одеса передала українським захисникам позашляховики
-
"Не існує спорту поза політикою": Андрій Шевченко закликав МОК зберегти в силі дискваліфікацію росіян
-
"Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз
-
Режисерка Катерина Горностай долучилась до журі Берлінале: хто ще в ньому з українців
-
Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії: перші подробиці
-
Один із лідерів збірної Франції вирішив завершити кар'єру: що відомо
-
Справжній прорив: Apple розробляє гаджет, який здатен замінити телефон та ноутбук
-
На Одеській митниці виявили майже 250 прихованих від розмитнення контейнерів
Чого очікувати від заяв путіна
Як пишуть російські ЗМІ, наразі текст послання путіна ще готується, але вже відомо, що основні тези стосуватимуться питань державної підтримки російських солдатів, які воюють в Україні, та освоєння захоплених українських територій.
"Медуза" зазначає, що сам виступ відбудеться 20 або 21 лютого, але не виключено, що саме 24 лютого — в річницю вторгнення.
Окрім того, у виданні стверджують, що диктатор традиційно розповість про "згуртованість" росіян і "беззастережну підтримку" війни. Глава кремля, ймовірно, частину виступу присвятить "імпортозаміщенню" та "боротьбі з санкціями".
Також у своєму посланні путін, за словами джерел "Медузи", швидше за все, буде докладно розповідати про плановані "заходи соціальної підтримки" росіян. А також підкреслить, що, попри війну з Україною, "звичайні громадяни росії не повинні турбуватися: сучасна зброя має захистити їх".
При цьому ЗМІ пишуть, що виступ можуть скоригувати відповідно до ситуації на фронті. Якщо українські війська підуть у наступ, то риторика путіна може бути значно "агресивнішою".
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив, що кремль готується до нового наступу на Україну. Найімовірніше, це станеться на роковини вторгнення.