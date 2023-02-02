Путін готує звернення до роковин вторгнення в Україну

Востаннє путін звертався до парламенту рф ще у квітні 2021 року

Російський диктатор володимир путін збирається виступити з посланням до Федеральних зборів. Ймовірно, це відбудеться у роковини вторгнення росії в Україну.

Про це пише російське видання "Медуза".

Чого очікувати від заяв путіна

Як пишуть російські ЗМІ, наразі текст послання путіна ще готується, але вже відомо, що основні тези стосуватимуться питань державної підтримки російських солдатів, які воюють в Україні, та освоєння захоплених українських територій.

"Медуза" зазначає, що сам виступ відбудеться 20 або 21 лютого, але не виключено, що саме 24 лютого — в річницю вторгнення.

Окрім того, у виданні стверджують, що диктатор традиційно розповість про "згуртованість" росіян і "беззастережну підтримку" війни. Глава кремля, ймовірно, частину виступу присвятить "імпортозаміщенню" та "боротьбі з санкціями".

Також у своєму посланні путін, за словами джерел "Медузи", швидше за все, буде докладно розповідати про плановані "заходи соціальної підтримки" росіян. А також підкреслить, що, попри війну з Україною, "звичайні громадяни росії не повинні турбуватися: сучасна зброя має захистити їх".

При цьому ЗМІ пишуть, що виступ можуть скоригувати відповідно до ситуації на фронті. Якщо українські війська підуть у наступ, то риторика путіна може бути значно "агресивнішою".

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив, що кремль готується до нового наступу на Україну. Найімовірніше, це станеться на роковини вторгнення.