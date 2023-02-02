На окупованих територіях Луганщини рф відключила мобільний інтернет

Мережа повинна була зникнути 11 лютого, але сталося це раніше

Російські загарбники відключили мобільний Інтернет на окупованих територіях Луганської області. Мережа повинна була зникнути 11 лютого, але сталося це раніше.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Єдиний мобільний оператор, який на тимчасово окупованих районах Луганщини, відключив мобільний Інтернет. Так, МКС оголосив, що зв’язок буде відключено з 11 лютого через розпорядження окупаційного уряду. Також відповідна послуга буде виключена з усіх мобільних планів", — йдеться у повідомленні.

На сайті оператора є повідомлення про відключення мобільного Інтернету.

Попри заяву, що Інтернет буде відключений 11 лютого, місцеві кажуть, що мережа зникла уже сьогодні.

"Таким чином ворог хоче забезпечити таємницю свого переміщення в ході військових дій, адже росіяни знають, що кожен їх крок відстежується місцевими й передається ЗСУ. Постійні репресії та заборони є красномовним свідченням відсутності підтримки окупантів серед місцевих", — додали в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, російські окупанти готуються до можливого нового великого наступу на території Луганської області у лютому. Про такий розвиток подій може свідчити збільшення обстрілів й атак по усій лінії фронту.

Також ми писали, що на тимчасово окупованій території Луганщини після так званого "включення нових регіонів до складу рф" не визнаватимуть українські документи на нерухомість. Окупанти уже розробили відповідний законопроєкт.