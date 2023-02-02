Росіяни готуються до лютневого наступу на Луганщині, заявив Гайдай

Окупанти активізувалися в Луганській області

Російські окупанти готуються до можливого нового великого наступу на території Луганської області у лютому. Про такий розвиток подій може свідчити збільшення обстрілів й атак по усій лінії фронту.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону єдиних новин голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Активізація окупантів

За словами Гайдая, російські окупаційні підрозділи на території Луганської області активізували свою злочинну діяльність.

По-перше, значно збільшилася кількість обстрілів звільнених від окупації населених пунктів регіону.

По-друге, російські війська частіше здійснюють наступальні випади, які, втім, ще не є повноцінним наступом, а лише розвідувальними спробами.

Завершення підготовки резервістів

Про підготовку майбутнього великого наступу у лютому, зазначив Сергій Гайдай, може свідчити, крім цієї активності, і графік підготовки мобілізованих резервістів.

Зараз, на початку лютого, завершується двомісячний період підготовки резервістів, призваних до армії після указу володимира путіна про часткову мобілізацію.

Після двох-трьох тижнів перекидання новостворених підрозділів на фронт, наприкінці лютого, може розпочатися повноцінний наступ на території Луганської області.

Нагадаємо, що, за інформацією Центру національного спротиву, окупанти поставили колаборантам із "адміністрації" Луганської області (яку в росії називають "ЛНР") ультиматум.

Суть ультиматуму такий: або до 1 квітня рф буде контролювати усю територію області, або будуть "кадрові рішення".

Причиною невдоволення є провал мобілізації та логістичного забезпечення армії ворога на цьому напрямку. Саме на колаборантів кремль покладає відповідальність за невдачі.

Цікаво, щоб задовольнити москву і зберегти свої місця, колаборанти розпочали нову хвилю мобілізації в регіоні.

Фото: УП