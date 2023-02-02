Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Росіяни збільшили кількість обстрілів на Луганщині, готуються до лютневого наступу, — Гайдай arrow

​​​​​​​Росіяни збільшили кількість обстрілів на Луганщині, готуються до лютневого наступу, — Гайдай

2 лютого 2023 10:01
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росіяни готуються до лютневого наступу на Луганщині, заявив Гайдай
Окупанти активізувалися в Луганській області
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російські окупанти готуються до можливого нового великого наступу на території Луганської області у лютому. Про такий розвиток подій може свідчити збільшення обстрілів й атак по усій лінії фронту.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону єдиних новин голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Читайте також:

Активізація окупантів

За словами Гайдая, російські окупаційні підрозділи на території Луганської області активізували свою злочинну діяльність.

По-перше, значно збільшилася кількість обстрілів звільнених від окупації населених пунктів регіону.

По-друге, російські війська частіше здійснюють наступальні випади, які, втім, ще не є повноцінним наступом, а лише розвідувальними спробами.

Завершення підготовки резервістів

Про підготовку майбутнього великого наступу у лютому, зазначив Сергій Гайдай, може свідчити, крім цієї активності, і графік підготовки мобілізованих резервістів.

Зараз, на початку лютого, завершується двомісячний період підготовки резервістів, призваних до армії після указу володимира путіна про часткову мобілізацію.

Після двох-трьох тижнів перекидання новостворених підрозділів на фронт, наприкінці лютого, може розпочатися повноцінний наступ на території Луганської області.

Нагадаємо, що, за інформацією Центру національного спротиву, окупанти поставили колаборантам із "адміністрації" Луганської області (яку в росії називають "ЛНР") ультиматум.

Суть ультиматуму такий: або до 1 квітня рф буде контролювати усю територію області, або будуть "кадрові рішення".

Причиною невдоволення є провал мобілізації та логістичного забезпечення армії ворога на цьому напрямку. Саме на колаборантів кремль покладає відповідальність за невдачі.

Цікаво, щоб задовольнити москву і зберегти свої місця, колаборанти розпочали нову хвилю мобілізації в регіоні.

Фото: УП

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

10:52 Путін дав наказ армії рф окупувати Донецьку та Луганську області до березня, — розвідка

10:49 З ранку до будівлі Одеської військової адміністрації завітали гості: працює ДБР, — Гончаренко

10:47 ​​​​​​​П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: двом організаторам оголосили підозру

10:39 Це конфлікт інтересів: режисер шоу Полякової та Каменських про їхню участь на "Євробаченні-2023"

10:30 Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей: у Раді розповіли про доходи бюджету у січні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:30 США не проти передачі Україні літаків F-16 третіми країнами, — ЗМІ

Новина з фото

10:22 Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель з офіційним візитом у Києві

Новина з відео

10:21 Армія рф може готуватись до нової ракетної атаки, — Гуменюк

09:50 Кремль може розпочати новий наступ на Україну до роковин вторгнення, — Резніков

09:42 ​​​​​​​Чотири людини постраждало внаслідок російського обстрілу Херсонщини, — ОВА

Новина з відео

10:21 Армія рф може готуватись до нової ракетної атаки, — Гуменюк

Новина з відео

21:25 Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф

Новина з відео

19:57 Усе законно: військовий комісар пояснив, чому повістки вручають у громадських місцях

Новина з відео

19:53 Передавав дані російській розвідці: СБУ затримала співробітника Укроборонпрому

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку перед злетом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:14 СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

Ексклюзив

19:10 Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:40 KAZKA та MONATIK запалили на благодійному аукціоні, де вдалося зібрати 1 мільйон гривень: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Новина з відео

15:20 Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

Актуальне по темі

None 2 Лютий 09:56

​​​​​​​Чотири людини постраждало внаслідок російського обстрілу Херсонщини, — ОВА

None 2 Лютий 10:13

​​​​​​​Путін готує плани прикордонних ударів по північно-східних областях України, — ISW

None 2 Лютий 08:39

​​​​​​​Окупанти не можуть набрати працівників у "адміністрацію" Херсонщини

None 2 Лютий 08:44

​​​​​​​Нічний обстріл Краматорська: відомо уже про трьох загиблих

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB