ЗМІ дізналися, що вплинуло на рішення Шольца передати Україні танки Leopard

Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: REUTERS/Fabian BImmer

Рішення США передати Україні танки Abrams стало спонтанним та неочікуваним для канцлера Німеччини Олафа Шольца. Німецький лідер вважав, що цього не станеться. Це вплинуло на його рішення постачати Україні танки Leopard.

Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

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У середині січня президент США Джо Байден відправив очільника Центрального розвідувального управління до Києва та москви з пропозицією угоди — Україна відмовляється від частини територій, а росія припиняє війну. Країни відмовилися. Україна не захотіла віддавати території, а в росії вважають, що в довгостроковій перспективі зможуть перемогти у війні та окупувати ще більше територій.

Джерела видання стверджують, що у Білому домі є суперечки щодо завершення війни в Україні. Зокрема, радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван та очільник ЦРУ Вільям Бернс хочуть закінчити війну якомога швидше та сфокусуватися на проблемі Китаю. Натомість голова Держдепу Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін не хочуть, щоб росія зруйнувала міжнародну систему безпеки та виступають за активнішу військову підтримку України.

Після того, як Україна та росія відмовилися від запропонованої угоди, президент США Байден оголосив про передачу українській армії танків Abrams. Це змусило німецького канцлера теж дати дозвіл на постачання танків Leopard.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.