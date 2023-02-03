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Резніков розповів, як швидко ЗСУ освоять танки Leopard 2

3 лютого 2023 21:53
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Резніков розповів, як швидко ЗСУ освоять танки Leopard 2
Військових будуть вчити польські інструктори / Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Українським захисникам вдасться швидко освоїти танки Leopard 2. У цьому їм допоможуть польські інструктори.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу.

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Деталі

"Завдяки польським інструкторам, наші воїни вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм Krab. Замість тримісячної підготовки ми впоралися за три тижні. Якщо ми освоїли їх такими швидкими темпами, то Leopard засвоїмо негайно", — сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.

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