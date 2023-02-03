Резніков розповів, як швидко ЗСУ освоять танки Leopard 2
Українським захисникам вдасться швидко освоїти танки Leopard 2. У цьому їм допоможуть польські інструктори.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу.
-
Стало відомо, з ким та де проведе День святого Валентина єдина донька Єлизавети II, принцеса Анна
-
Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року, — Зеленський
-
У Каховському водосховищі знижується рівень води, якою охолоджують ЗАЕС: чи є небезпека
-
Окупант погрожує командиру втекти з позиції в Україні: перехоплення розмови
-
Емоції міста: неповторна атмосфера "тривожного", але незламного Києва
-
Народний синоптик попередив українців про сильне похолодання
-
Суддя з Колумбії ухвалив вирок за допомогою чат-бота
-
Польща планує скоротити імпорт російської нафти більш ніж вдвічі
-
США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів: що до нього увійде
-
Розслаблена та романтична: Одеса очима фотографа Новини.LIVE
Деталі
"Завдяки польським інструкторам, наші воїни вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм Krab. Замість тримісячної підготовки ми впоралися за три тижні. Якщо ми освоїли їх такими швидкими темпами, то Leopard засвоїмо негайно", — сказав Резніков.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.
Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.
Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.