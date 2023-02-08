В Україну приїхав міністр оборони Литви та зустрівся з Резніковим
В Україні приїхав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Twitter.
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"Прийняв мого відважного литовського друга та колегу Арвідаса Анушаускаса на півдні України. Він був першим міністром оборони, який відвідав нас під час великомасштабної війни. Сьогодні ми знову зустрілися та узгодили подальші кроки, щоб побороти терористичну державу (росію. — Ред.). Україна стоїть поруч з Литвою. Литва поруч з Україною", — написав Резніков.
Hosted my brave 🇱🇹 friend and colleague @a_anusauskas in the South of 🇺🇦.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 8, 2023
He was the first #DefMin to visit us during large-scale war. Today, we met again and coordinated next steps to prevail over the terrorist state.
Ukraine stands with Lithuania.
Lithuania stands with Ukraine. pic.twitter.com/orifSZRKjv
Нагадаємо, Литва відправить в Україну новий пакет військової підтримки. Його вартість — 125 мільйонів євро.
Також ми писали, що Литва зібрала гроші на радари протиповітряної оборони, які хочуть купити та передати Україні. Загалом вдалося зібрати понад 6 мільйонів євро.
Додамо, у Литві будують три військові бази. Їх використовуватимуть для розміщення власних сил та союзників НАТО.