Литва зібрала шість млн євро на радари ППО для України

Литва зібрала шість мільйонів євро для України: що закуплять на ці кошти
У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала кошти на радари ППО для нашої країни. Йдеться про суму шість мільйонів євро.
Про це у своєму Twitter розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
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Що відомо
За словами очільника латвійського МЗС, коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала вже шість мільйонів євро на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.
Lithuania is only 3 million people, but this week we crowdfunded 6 million euros to buy air defence systems for Ukraine. 🇱🇹💕🇺🇦— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) February 5, 2023
No sign of fatigue here. We will stand with Ukraine until victory is achieved.
"Литва — це лише три мільйони людей, але цього тижня ми зібрали шість мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги", — написав він у Twitter.
Як відомо, у п'ятницю, 3 лютого, координатор збору Андрюс Тапінас повідомив, що вдалося залучити понад мільйон євро за спеціальну "щасливу годину", аби закрити мінімальний план збору у сумі п'яти мільйонів євро. Натомість вдалося зібрати аж шість мільйонів для України.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що Україна навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Українські військові вже вирушили на навчання управління системою.
Окрім того, Україна та Італія планують розпочинати нове двостороннє енергетичне партнерство. Воно сприятиме реалізації сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення України.
Також повідомлялося, що Франція планує направити в Україну перші обіцяні бойові броньовані машини AMX-10RC — "легкі колісні танки" — вже на початку лютого.