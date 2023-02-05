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Литва зібрала шість мільйонів євро для України: що закуплять на ці кошти

5 лютого 2023 18:23
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Литва зібрала шість млн євро на радари ППО для України
Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала кошти на радари ППО для нашої країни. Йдеться про суму шість мільйонів євро.

Про це у своєму Twitter розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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Що відомо

За словами очільника латвійського МЗС, коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала вже шість мільйонів євро на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.

"Литва — це лише три мільйони людей, але цього тижня ми зібрали шість мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги", — написав він у Twitter.

Як відомо, у п'ятницю, 3 лютого, координатор збору Андрюс Тапінас повідомив, що вдалося залучити понад мільйон євро за спеціальну "щасливу годину", аби закрити мінімальний план збору у сумі п'яти мільйонів євро. Натомість вдалося зібрати аж шість мільйонів для України.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що Україна навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Українські військові вже вирушили на навчання управління системою.

Окрім того, Україна та Італія планують розпочинати нове двостороннє енергетичне партнерство. Воно сприятиме реалізації сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення України.

Також повідомлялося, що Франція планує направити в Україну перші обіцяні бойові броньовані машини AMX-10RC  "легкі колісні танки" — вже на початку лютого.

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