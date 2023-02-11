Окупанти перекинули на фронт понад тисячу в'язнів із Криму

Загарбники намагаються поповнити особовий склад

Російські окупанти продовжують невдалі спроби поповнити кількість військових на фронті після масових втрат. Зокрема, понад тисячу нових чоловіків, завербованих із в'язниць у Криму, перекинули на фронт з початку лютого.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"З метою компенсувати масштабні військові втрати, з початку лютого цього року, росія використала близько 1 200 осіб з російської приватної військової компанії "Вагнера", які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у рф серйозні проблеми з особовим складом, і немає кого перекидати на фронт. Через це загарбники вербують українських ув'язнених, яких примусово вивезли до російських місць позбавлення волі.

За інформацією української розвідки, останнім часом на окупованій території Луганської області почала зменшуватися кількість російських окупантів. Крім того, професійні російські військові намагаються уникнути потрапляння на передову. Замість себе вони зазвичай відправляють щойно прибулих до України мобілізованих резервістів.

Додамо, російські громадяни, які перебувають у виправних закладах, менш активно записуються у найманці до ПВК "Вагнера". Однією з причин є інформація про серйозні втрати серед "вагнерівців".