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На Херсонщині окупанти погрожують пенсіонерам припинити виплати без наявності паспорта рф

12 лютого 2023 19:04
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
На Херсонщині окупанти погрожують пенсіонерам припинити виплати без наявності паспорта рф
Загарбники почали тероризувати людей пенсійного віку
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Російські загарбники продовжують тероризувати населення тимчасово окупованих територій Херсонської області. Цього разу ворог погрожує пенсіонерам скасувати виплати.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Деталі

"Противник не припиняє тероризувати мешканців тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства — пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", — інформують в Генштабі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти грабують місцевих жителів. Мародери пересуваються лише групами по 10-15 осіб, оскільки бояться опору українців.

Також ми писали, що у Маріуполі повністю зникли запчастини до автомобілів світових марок. Самі ж автомобілі, які маріупольці залишили на вулицях, окупанти викрадають і вивозять до росії.

Додамо, у захопленому і знищеному Маріуполі російські загарбники зайнялися грабуванням квартир у вцілілих багатоповерхівках. Однією із цінностей, які росіяни витягали з українських квартир, є унітази.

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