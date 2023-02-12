На Херсонщині окупанти погрожують пенсіонерам припинити виплати без наявності паспорта рф
Російські загарбники продовжують тероризувати населення тимчасово окупованих територій Херсонської області. Цього разу ворог погрожує пенсіонерам скасувати виплати.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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"Противник не припиняє тероризувати мешканців тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства — пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", — інформують в Генштабі.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти грабують місцевих жителів. Мародери пересуваються лише групами по 10-15 осіб, оскільки бояться опору українців.
Також ми писали, що у Маріуполі повністю зникли запчастини до автомобілів світових марок. Самі ж автомобілі, які маріупольці залишили на вулицях, окупанти викрадають і вивозять до росії.
Додамо, у захопленому і знищеному Маріуполі російські загарбники зайнялися грабуванням квартир у вцілілих багатоповерхівках. Однією із цінностей, які росіяни витягали з українських квартир, є унітази.