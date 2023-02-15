Жданов розповів про два сценарії розвитку подій під час контрнаступу ЗСУ

Військовий експерт Олег Жданов

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що українські військові можуть розпочати контрнаступ у два способи. Одне із завдань захисників — вийти на Азовське узбережжя.

Про це Олег Жданов розповів в інтерв'ю сайту ТСН.ua.

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"Є два варіанти, на мій погляд. Один варіант — це наступ і відсікання угрупування російських військ від кордону російської федерації. Другий — розсікання навпіл російського угруповання з виходом на Азовське узбережжя, із Запорізької або Донецької областей. При чому тут поле для діяльності дуже широке, тому що ми у будь-якій ділянці фронту, наприклад, від того ж Вугледара до Василівки, можемо почати контрнаступ і вийти на Азовське узбережжя. Неважливо, можемо навіть сьогодні не заходити до того ж Бердянська, чи йти на Маріуполь, наше завдання — вийти на Азовське узбережжя", — сказав Жданов.

За його словами, такі дії фактично нівелюють будь-які здобутки російської федерації у цій війні проти України.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує великий контрнаступ Сил оборони України навесні поточного року. Найгарячіше на фронті буде у березні.