Західна коаліція допоможе Україні перейти у контрнаступ навесні

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки запевнив, що навесні ЗСУ перейдуть в контратаку

На засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

Про це Остін заявив у своєму виступі на засіданні коаліції у Брюсселі.

Рамштайн і контрнаступ України

За словами Ллойда, західні союзники продовжують нарощувати військову підтримку Сил оборони України.

Коаліція допоможе українській армії перейти у великий контрнаступ для звільнення окупованої російськими військами території. Це станеться навесні цього року.

Інші заяви Ллойда

Міністр оборони США зазначив, що танки Leopard Україні нададуть вісім держав. Це Данія, Іспанія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія і Португалія.

Польща, США і Чехія нададуть ЗСУ танки на додачу до уже відправлених.

Нідерланди, Німеччина і США передадуть Україні системи ППО Patriot, Італія та Франція — SAMP/T.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 лютого, у Брюсселі стартує дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн".

Фото: Facebook Резнікова