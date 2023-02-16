Зеленський заявив, що російський наступ уже почався

Російський наступ уже почався, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія вже почала новий наступ. За його словами, атаки рф вже відбуваються на кількох напрямках.
Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю BBC.
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За словами глави держави, українські сили можуть продовжувати чинити опір наступу росії доти, доки вони не зможуть розпочати контрнаступ.
Президент виключив можливість відмовитися від територій України в рамках можливої мирної угоди з рф. Поступки землі означатимуть, що росія може продовжувати повертатися з новими нападами.
"Ми обрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси послабили б нас як державу", — сказав Зеленський.
Він наголосив, що до путіна немає довіри, а отже переговорів бути не може.
Нагадаємо, днями Зеленський розповів про успіхи української дипломатії щодо постачання зброї для потреб ЗСУ та майбутнього членства України в ЄС. Він повідомив, які конкретно країни готові надати більше боєприпасів та артилерії.