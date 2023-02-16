Зеленський заявив, що російський наступ уже почався

Президент виключив можливість відмовитися від територій України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія вже почала новий наступ. За його словами, атаки рф вже відбуваються на кількох напрямках.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю BBC.

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За словами глави держави, українські сили можуть продовжувати чинити опір наступу росії доти, доки вони не зможуть розпочати контрнаступ.

Президент виключив можливість відмовитися від територій України в рамках можливої мирної угоди з рф. Поступки землі означатимуть, що росія може продовжувати повертатися з новими нападами.

"Ми обрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси послабили б нас як державу", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що до путіна немає довіри, а отже переговорів бути не може.

Нагадаємо, днями Зеленський розповів про успіхи української дипломатії щодо постачання зброї для потреб ЗСУ та майбутнього членства України в ЄС. Він повідомив, які конкретно країни готові надати більше боєприпасів та артилерії.