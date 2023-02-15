Маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги — звернення Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що мета України — звільнення нашої землі. За його словами, наша країна має зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що ми рухаємося до перемоги.

Про це Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення до українців.

Що сказав Президент

"Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що "будь-які намагання росії перехопити ініціативу маємо зламати". Президент впевнений, що Україна це зробить. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій росії скоро буде складно знайти нову живу силу.

"І наше завдання — зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі — це мета, над реалізацією якої працюємо щодня", — наголосив Зеленський.

Глава держави подякував українським воїнам.

"54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи і 10-та окрема штурмова бригада "Едельвейс" — дякую вам, хлопці, за ефективну оборону Донеччини! 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, 81-ша окрема аеромобільна бригада і 95-та окрема десантно-штурмова бригада — дякую вам, хлопці, за оборону Луганщини! Кожен день вашої оборони зараз – дозволяє нам підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад. Не можна залишати жодного шансу окупації й окупантам. І ми не залишимо", — додав Президент.

Нагадаємо, вчора відбулася чергова зустріч "Рамштайн-9". Зеленський підбив її підсумки.