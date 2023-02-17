Українські захисники отримали автономні розвідувальні центри Skykit

Бійці ЗСУ отримали автономні розвідувальні центри Skykit, — ЗМІ
Українські військові отримали автономні розвідувальні центри Skykit. Вони дозволяють слідкувати за розвитком війни в реальному часі.
Про це повідомляє видання L’Express.
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Деталі
Відомо, що бійці ЗСУ можуть використовувати велику кількість валіз Skykit, які розробила американська компанія Palantir. Саме вона постачає шпигунські та військові системи управління Сполученим Штатам Америки та іншим західним країнам.
Директор Palantir Алекс Карп наголосив, що його компанія відповідає за частину цілевказання в Україні.
Зазначимо, що у червні минулого року Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Алексом Карпом. Вони обговорили питання співпраці у сфері захисту та безпеки.
Автономні розвідувальні центри Skykit були офіційно представлені у січні, тому бійці ЗСУ могли отримати їх ще раніше.
Нагадаємо, українським захисникам вдасться швидко освоїти танки Leopard 2. У цьому їм допоможуть польські інструктори.
Також ми писали, що благодійний фонд Вадима Столара в межах проєкту "++ для ЗСУ" передав представникам військової частини 4638 систему виявлення дронів — Детектор Rantelon DTS-2458.