У Маріуполі окупанти розпочали мобілізацію

У Маріуполі окупанти розпочали відкриту мобілізацію
В один з навчальних закладів Маріуполя надійшло мобілізаційне розпорядження. Окупанти розпочали у місті відкритий набір на військову службу.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
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Деталі
Чоловіків, які працюють викладачами та першими отримали паспорт рф, відправляють на фронт.
"До цього трьох працівників комунального підприємства окупантів "Автодор" також було мобілізовано та відправлено вмирати за "асвабадителей". Такі випадки не поодинокі. Скоро, це стане новою нормою", — пише міська рада.
Рашисти шукають мобілізаційний ресурс на комунальних підприємствах та у міській структурі.
Нагадаємо, подальша мобілізація в росії ще більше виснажить її. Якщо країна-агресор продовжить новий етап мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля.
Раніше у Міноборони заявили, що на територіях України, що перебувають під контролем рф, продовжується мобілізація до російських окупаційних військ. Мобілізованих українців кидають на фронт без підготовки.
Додамо, що в окупованому Криму російські агресори проводять приховану мобілізацію до окупаційного контингенту. Акцент в мобілізації робиться на місцевих мешканців — громадян України.