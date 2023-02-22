Росія уже розпочала другий великий наступ, заявив Буданов

Росія неякісно підготовила новий наступ

Російська федерація уже розпочала другий великий наступ на сході України. Але цей наступ настільки неякісний, що не всім він очевидний.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив у інтерв’ю виданню "Forbes-Україна".

Наступ уже розпочався

Коментуючи активізацію російських окупантів практично на усьому східному фронті, Буданов заявив, що це не предтеча нового великого наступу, а він і є.

"Великий наступ росії, який вони мають на меті, вже триває", — запевнив очільник ГУР.

Але, за словами Буданова, цей наступ настільки низької якості, що не усі його й помічають.

Чого хоче росія, і чи досягне вона цього

Керівник української розвідки зазначив, що стратегічним завданням окупаційних військ російської федерації є вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей до 31 березня.

"Це те, про що вони мріють, їм не вдасться цього зробити", — упевнений Буданов.

Чому в рф продовжується мобілізація

Кирило Буданов заявив, що в росії триває прихована мобілізація.

Це, за словами керівника ГУР, є свідченням великих втрат у російській армії.

"Під час першої відкритої хвилі мобілізації вони набрали трохи більше 316 000. Тут питання: якщо в росії все добре, і вони призвали ще 316 000, то для чого продовжувати мобілізацію? Значить, не все добре", — наголосив очільник Головного управління розвідки.

Нагадаємо, кілька днів тому міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що, попри побоювання, що окупанти можуть розпочати потужний наступ 24 лютого 2023 року, немає жодних підтверджень великого зосередження сил рф.

Фото: Forbes-Україна