"Великий наступ путіна": Воллес розповів про "успіхи" армії окупантів
Попри побоювання, що окупанти можуть розпочати потужний наступ 24 лютого 2023 року, немає жодних підтверджень великого зосередження сил рф. Найбільше досягнення рашистів — це серія пробних атак уздовж лінії фронту.
Про це повідомляє газета Financial Times, яка цитує заяву міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.
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"На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, — це просування на фронтах ціною тисяч життів", — сказав Воллес.
Міністр оборони Великої Британії зазначив, що армія рф не показує бажання відмовитися від тактики "м'ясорубки". Окупанти намагаються продовжувати наступ. Воллес наголосив, що він просувається "на метри, а не кілометри".
Міністр заявив, що західні союзники України готові допомогти дати відсіч рашистам. Однак, за його словами, до поставок винищувачів ще далеко.
Нагадаємо, міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес припустив передачу винищувачів на потреби ЗСУ у довгостроковій перспективі. Зараз же небо від російських окупантів можна закрити ракетами і безпілотниками.
Також ми писали, що зараз майже всю російську армію залучено у війні проти України. Йдеться про 97% усієї армії. При цьому виснаження ворожих військ — на рівні Першої світової війни.
Додамо, нинішню активізацію російських окупаційних військ на Донбасі не можна порівняти із минулорічним початком війни. Але це не означає, що загарбники припинять свої спроби захопити Україну.