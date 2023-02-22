Велику кількість воєнних злочинів зафіксовано на територіях, звільнених від російської окупації, — Костін

У Херсонській області відбувається розслідування понад 11 000 воєнних злочинів рф

На звільнених територіях України зафіксували велику кількість злочинів окупантів. Внаслідок протиправних дій лише в Бучі загинули понад 700 цивільних.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора з посиланням на слова Андрія Костіна.

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У Київській області проводиться розслідування майже 11 000 воєнних злочинів рф. Внаслідок їх вчинення загинуло 2 290 мирних жителів.

Підозру у вчиненні злочинів повідомлено 118 особам.

У Харківській області після російської окупації правоохоронці виявили тіла 936 людей. Зокрема стихійне масове поховання 451 особи, з них 429 — цивільні. Також було виявлено 21 катівню. Понад 1007 випадків викрадення або зникнення цивільних було зафіксовано в області.



"Загалом в області виявлено понад 12 000 воєнних злочинів. Повідомлено про підозру 20 особам. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 8 осіб. Щодо 7 осіб винесено обвинувальні вироки", — повідомив Костін.

У Херсонській області відбувається розслідування понад 11 000 воєнних злочинів рф. Повідомлено про підозру 16 особам.

У Херсоні та звільнених територіях області виявили 10 катівень. Зафіксовано факти викрадення або зникнення 1232 людей.

Нагадаємо, у Нью-Йорку незабаром пройде засідання 67-ї сесії Комісії ООН зі статусу жінок. Українська делегація на цій сесії порушуватиме питання сексуального насильства з боку російських окупантів.