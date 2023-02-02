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У Гаазі працюватиме Міжнародний центр розслідування злочинів рф проти України

2 лютого 2023 20:38
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
У Гаазі працюватиме міжнародний центр розслідування злочинів рф проти України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що рф повинна понести покарання за свої дії / Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочину агресії в Україні. Він працюватиме у координації з представниками України та Нідерландів, а також із європейськими партнерами.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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Деталі

"Росія має в суді відповісти за свої жахливі злочини. Прокуратури України і ЄС уже працюють разом. Ми збираємо докази. Як перший етап я оголошую, що в Гаазі буде створено Міжнародний центр з переслідування злочину агресії в Україні. Цей Центр координуватиме збір доказів. Це була спільна слідча група за підтримки Євроюсту", — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, цю роботу буде розпочато дуже швидко з Євроюстом, з Україною, з партнерами зі спільної слідчої групи, а також з Нідерландами.

"Злочинець має відповісти за свої злочини", — наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва. Відомо, що завтра у столиці стартує саміт Україна — ЄС.

Також ми писали, що напередодні саміту Україна — ЄС Європарламент ухвалив резолюцію щодо України. У документі євродепутати закликали Євросоюз "працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки для приєднання України до єдиного ринку ЄС".

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