У Гаазі працюватиме Міжнародний центр розслідування злочинів рф проти України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочину агресії в Україні. Він працюватиме у координації з представниками України та Нідерландів, а також із європейськими партнерами.
Про це Урсула фон дер Ляєн заявила на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
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"Росія має в суді відповісти за свої жахливі злочини. Прокуратури України і ЄС уже працюють разом. Ми збираємо докази. Як перший етап я оголошую, що в Гаазі буде створено Міжнародний центр з переслідування злочину агресії в Україні. Цей Центр координуватиме збір доказів. Це була спільна слідча група за підтримки Євроюсту", — сказала фон дер Ляєн.
За її словами, цю роботу буде розпочато дуже швидко з Євроюстом, з Україною, з партнерами зі спільної слідчої групи, а також з Нідерландами.
"Злочинець має відповісти за свої злочини", — наголосила президентка Єврокомісії.
Dear @ZelenskyyUa, while Ukrainians are fighting to defend our common values, we support your economic security.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023
To date, our EU support amounts to €50 billion.
We are with you on this for the long haul. https://t.co/tA0cpqjkJG
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва. Відомо, що завтра у столиці стартує саміт Україна — ЄС.
Також ми писали, що напередодні саміту Україна — ЄС Європарламент ухвалив резолюцію щодо України. У документі євродепутати закликали Євросоюз "працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки для приєднання України до єдиного ринку ЄС".