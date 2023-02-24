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Вбив чоловіка та намагався застрелити неповнолітнього: військовослужбовцю рф заочно повідомили про підозру

24 лютого 2023 15:53
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вбив чоловіка та намагався застрелити неповнолітнього: військовослужбовцю рф заочно повідомили про підозру
Російський військовий
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури встановлено та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю рф. Окупант застрелив чоловіка та намагався вбити його 14-річного сина.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

У березні минулого року під час окупації Бучі Київської області батько з сином їхали на велосипедах до пункту видачі гуманітарної допомоги. Їх зупинив військовослужбовець рф.

Мирні мешканці мали білі пов'язки, які свідчили про те, що вони цивільне населення. Батько та хлопець повідомили окупанту, що від них немає ніякої небезпеки. Попри це військовослужбовець рф застрелив чоловіка та намагався вбити 14-річного хлопця.

Коли неповнолітній впав на землю, російський військовий ще раз вистрілив йому поряд з головою. 

"Остання куля влучила у капюшон куртки потерпілого. Юнак продовжив лежати на землі вдаючи мертвого, поки військовослужбовець рф не залишив місце злочину. Після цього поранена дитина побігла до найближчого будинку, де йому надали першу медичну допомогу", — повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру ще двом російським окупантам. У березні 2022 року загарбники тероризували жителів Ірпеня та імітували розстріл цивільних з метою залякування.

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