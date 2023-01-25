Імітували розстріл цивільних — прокуратура оголосила підозру двом військовим рф

Прокуратура повідомила про підозру двом окупантам, які в Ірпені імітували розстріл цивільних
Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру ще двом російським окупантам. У березні 2022 року загарбники тероризували жителів Ірпеня та імітували розстріл цивільних з метою залякування.
Про це інформує пресслужба відомства.
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Прокуратура повідомила про підозру двом окупантам, які в Ірпені імітували розстріл цивільних
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Що відомо
За даними слідства, впродовж березня 2022 року командир та старший стрілець-розвідник відділення розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового полку Червоного прапора разом з підпорядкованими бійцями проводили спеціальні рейди в Ірпені, що у Київській області.
"Вони жорстоко, образливо та принизливо ставилися до цивільного населення, намагаючись виявити патріотично налаштованих громадян України", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військові армії рф незаконно проникли до житлового будинку, де було двоє цивільних осіб. Вони завдали ударів по тулубу і голові потерпілого та, імітуючи вбивство, здійснювали постріли поряд з головою.
"У подальшому для проведення допиту вони вивели чоловіка у двір будинку. Там військовий рф нібито через ненадання "правдивої інформації" направив на потерпілого автоматичну зброю. Імітуючи розстріл, він здійснив дві черги пострілів з однієї та іншої сторони потерпілого, завдавши йому сильних моральних та психічних страждань", — зазначили в Офісі генпрокурора.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, напередодні прокуратура оголосила підозру командиру авіаполку рф, який обстрілював мирні українські міста.