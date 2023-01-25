Імітували розстріл цивільних — прокуратура оголосила підозру двом військовим рф

В Україні повідомили про підозру ще двом російським військовим

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру ще двом російським окупантам. У березні 2022 року загарбники тероризували жителів Ірпеня та імітували розстріл цивільних з метою залякування.

Про це інформує пресслужба відомства.

Що відомо

За даними слідства, впродовж березня 2022 року командир та старший стрілець-розвідник відділення розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового полку Червоного прапора разом з підпорядкованими бійцями проводили спеціальні рейди в Ірпені, що у Київській області.

"Вони жорстоко, образливо та принизливо ставилися до цивільного населення, намагаючись виявити патріотично налаштованих громадян України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові армії рф незаконно проникли до житлового будинку, де було двоє цивільних осіб. Вони завдали ударів по тулубу і голові потерпілого та, імітуючи вбивство, здійснювали постріли поряд з головою.

"У подальшому для проведення допиту вони вивели чоловіка у двір будинку. Там військовий рф нібито через ненадання "правдивої інформації" направив на потерпілого автоматичну зброю. Імітуючи розстріл, він здійснив дві черги пострілів з однієї та іншої сторони потерпілого, завдавши йому сильних моральних та психічних страждань", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні прокуратура оголосила підозру командиру авіаполку рф, який обстрілював мирні українські міста.