Ми в соцмережах:

Регіони
Одеса Київ Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прокуратура повідомила про підозру двом окупантам, які в Ірпені імітували розстріл цивільних arrow

Прокуратура повідомила про підозру двом окупантам, які в Ірпені імітували розстріл цивільних

25 січня 2023 13:21
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Імітували розстріл цивільних — прокуратура оголосила підозру двом військовим рф
В Україні повідомили про підозру ще двом російським військовим
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру ще двом російським окупантам. У березні 2022 року загарбники тероризували жителів Ірпеня та імітували розстріл цивільних з метою залякування.

Про це інформує пресслужба відомства.

Читайте також:

Що відомо

За даними слідства, впродовж березня 2022 року командир та старший стрілець-розвідник відділення розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового полку Червоного прапора разом з підпорядкованими бійцями проводили спеціальні рейди в Ірпені, що у Київській області.

"Вони жорстоко, образливо та принизливо ставилися до цивільного населення, намагаючись виявити патріотично налаштованих громадян України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові армії рф незаконно проникли до житлового будинку, де було двоє цивільних осіб. Вони завдали ударів по тулубу і голові потерпілого та, імітуючи вбивство, здійснювали постріли поряд з головою.

"У подальшому для проведення допиту вони вивели чоловіка у двір будинку. Там військовий рф нібито через ненадання "правдивої інформації" направив на потерпілого автоматичну зброю. Імітуючи розстріл, він здійснив дві черги пострілів з однієї та іншої сторони потерпілого, завдавши йому сильних моральних та психічних страждань", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні прокуратура оголосила підозру командиру авіаполку рф, який обстрілював мирні українські міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:10 Зростання цін оренди житла не перевищить 10% в 2023 році, - президент АФНУ Юрій Піта

Ексклюзив

14:00 Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"

Ексклюзив

14:00 На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб

13:56 ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад: що відомо

13:55 Загроза блекауту: скільки відділень зможуть працювати без електрики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

13:55 Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України

13:54 ​​​​​​​До танкової коаліції для України готова приєднатися ще одна країна ЄС, — ЗМІ

13:30 Смертельний алкоголь: на Одещині від отруєння помер чоловік, а жінка впала в кому

Новина з фото

13:25 Тіна Кароль у свій день народження випустила патріотичну колекцію одягу з українським брендом

Новина з фото

13:21 Прокуратура повідомила про підозру двом окупантам, які в Ірпені імітували розстріл цивільних

Ексклюзив

14:00 Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"

Ексклюзив

14:00 На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб

Новина з відео

12:57 У розвідці розповіли, чи планує кремль новий наступ на Україну

Новина з відео

12:09 Нова пісня Дорофєєвої завірусилася у соцмережах напередодні прем‘єри

Новина з відео

09:25 Одеські лицарі завдали потужний удар по окупантах на Бахмутському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:41 У росії палала Феодорівська церква

Новина з відео

08:35 Тетянин день 2023: красиві привітання та яскраві листівки зі святом

Новина з відео

07:15 Іменини Тетяни 2023: найтепліші привітання у прозі та віршах й оригінальні листівки для іменинниць

Новина з відео

07:13 Лорак збирає гроші на відбудову осель українців: чи сказала вона слово "війна"

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 25 січня: Близнюкам — розібратися в почуттях, Козерогам — зайнятися здоров'ям

Ексклюзив

14:00 Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"

Ексклюзив

14:00 На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб

08:00 Житло дорожчатиме: що відбувається з орендою та "вторинкою" і чого чекати далі

Ексклюзив

18:48 Зеленський почав масштабні чистки у владі: що це означає та кого можуть звільнити наступним

Ексклюзив

18:11 Колісна техніка, дрони та тепловізори: волонтер Сергій Притула про потреби українських військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:30 Яйця Міноборони: що може стояти за черговим навколовійськовим скандалом

14:29 Велика чистка: хто з посадовців втратив посади 24 січня

Ексклюзив

13:45 Рятують життя: одеські комунальники почали акцію зі здачі крові

12:00 Звільнення Кирила Тимошенка: гроші, скандали, бекграунд

08:00 Роботи-вбивці і штучний інтелект: якою буде зброя майбутнього

Актуальне по темі

None 25 Січень 13:56

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад: що відомо

None 25 Січень 14:12

Загроза блекауту: скільки відділень зможуть працювати без електрики

None 25 Січень 13:55

Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України

None 25 Січень 13:13

Смертельний алкоголь: на Одещині від отруєння помер чоловік, а жінка впала в кому

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB