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​​​​​​​Росіяни вкотре обстріляли Дніпропетровщину: у Нікополі і Марганці великі руйнування

26 лютого 2023 07:59
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області
Нікополь і Марганець знову опинилися під обстрілами
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У ніч з 25 на 26 лютого російські окупаційні війська завдали чергового удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, але багато будинків пошкоджені.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Нічні обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти здійснили майже два десятки обстрілів південної частини Дніпропетровської області. 

Били по Нікопольському району, зокрема, по самому Нікополю, а також по Марганецькій і Мирівській громадах.

Сирена повітряної тривоги лунала у цих регіонах 10 годин.

Обстріли Нікополя

Нікополь

У місті після влучання російського снаряда зайнявся житловий будинок. Рятувальники оперативно загасили цю пожежу.

Крім того, внаслідок обстрілів були пошкоджені два багатоквартирні житлові будинки і три приватні, будівля ресторану.

Також були виведені з ладу газогін і лінії електропередач.

Обстріли Нікополя і Марганця

Марганець

Тут було зафіксоване влучання на територію приватного підприємства.

Також були пошкоджені внаслідок російських обстрілів навчальний заклад, п’ятиповерховий житловий будинок і ще чотири інші споруди.

Про постраждалих під час нічних обстрілів не повідомляється.

Обстріли Марганця

Нагадаємо, під час обстрілу Нікополя 12 лютого загинула жінка.

Фото: Telegram Лукашука

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