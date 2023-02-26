Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області

Росіяни вкотре обстріляли Дніпропетровщину: у Нікополі і Марганці великі руйнування
У ніч з 25 на 26 лютого російські окупаційні війська завдали чергового удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, але багато будинків пошкоджені.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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Нічні обстріли Дніпропетровщини
Російські окупанти здійснили майже два десятки обстрілів південної частини Дніпропетровської області.
Били по Нікопольському району, зокрема, по самому Нікополю, а також по Марганецькій і Мирівській громадах.
Сирена повітряної тривоги лунала у цих регіонах 10 годин.
Нікополь
У місті після влучання російського снаряда зайнявся житловий будинок. Рятувальники оперативно загасили цю пожежу.
Крім того, внаслідок обстрілів були пошкоджені два багатоквартирні житлові будинки і три приватні, будівля ресторану.
Також були виведені з ладу газогін і лінії електропередач.
Марганець
Тут було зафіксоване влучання на територію приватного підприємства.
Також були пошкоджені внаслідок російських обстрілів навчальний заклад, п’ятиповерховий житловий будинок і ще чотири інші споруди.
Про постраждалих під час нічних обстрілів не повідомляється.
Нагадаємо, під час обстрілу Нікополя 12 лютого загинула жінка.
Фото: Telegram Лукашука