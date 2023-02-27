Нічна атака дронів: Повітряні сили збили 11 із 14 "Шахідів"
У ніч з 26 на 27 лютого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру України дронами-камікадзе. 11 із 14 російських безпілотників були збиті силами ППО.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
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Нічна атака дронів
У ніч проти 27 лютого російські загарбники здійснили чергову атаку безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.
Запуски дронів на територію України здійснювалися з північного напрямку.
Успішна робота ППО
За попередніми даними, росіяни запустили під час спроби нічної атаки 14 безпілотних літальних апаратів.
З них сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе.
Усі "Шахіди" були збиті у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.
Нагадаємо, що протягом 26 лютого українські захисники знищили на фронтах війни майже 600 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили чотири танки, шість бронемашин та один літак, який став ювілейним, трьохсотим, збитим над територією України під час повномасштабної російсько-української війни.
Фото з відкритих джерел