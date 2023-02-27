Ще пів тисячі російських військових були знищені ЗСУ: Генштаб назвав нові втрати рф

Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані окупанти

За 26 лютого українські захисники знищили на фронтах війни майже 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, шість бронемашин та 11 безпілотників.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 148 690 (+560) осіб ліквідовано;

танків — 3 385 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 6 621 (+6) од.;

артилерійських систем — 2 380 (+0) од.;

РСЗВ — 475 (+0) од.;

засобів ППО — 247 (+0) од.;

літаків — 300 (+1) од.;

гелікоптерів — 288 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 048 (+11);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 248 (+6) од.;

спеціальної техніки — 230 (+0).

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв про великі втрати росіян на Донбасі, що, у свою чергу, спровокувало масове дезертирство військовослужбовців російської армії.

Фото: Генштаб ЗСУ