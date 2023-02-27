Чи може росія здійснювати авіанальоти на українські міста: коментар Повітряних сил

Російська авіація не зможе атакувати українські міста

Українська ППО, яка навіть на початку війни успішно знищувала російську авіацію, зараз тільки посилилася. Тож авіанальоти окупантів на українські міста зараз неможливі.

Про це заявив у коментарі для "РБК-Україна" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Російська авіація біля кордонів

Видання Financial Times повідомило про те, що російська армія накопичує біля кордонів України літаки і гелікоптери.

Усе це, як стверджували джерела видання, потрібно для того, аби підтримати новий великий наступ у повітрі.

Втім, за словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, така ситуація нині є неможливою.

Не можуть повторити

Ігнат нагадав, що на початку війни російські окупанти використовували схожу тактику із авіаційною підтримкою наземного наступу.

Але тоді росіяни зазнали серйозних втрат і перестали активно використовувати літаки.

Зараз же, після того, як українська ППО значно посилилася, це неможливо і поготів.

"Вони можуть почати більш активно застосовувати фронтову авіацію, але там також чимало людей із ПЗРК, збільшення кількості літальних апаратів призведе до збільшення втрат. Вони можуть наростити інтенсивність на лінії фронту - якщо активно йтиме піхота, то буде потрібна велика авіаційна підтримка. А вглиб України вони навряд чи залітатимуть — російська авіація буде просто знищена", — наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що у ніч з 26 на 27 лютого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру України дронами-камікадзе. З них сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе.

Усі "Шахеди" були збиті у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.

Фото: міноборони рф