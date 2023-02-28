Над Україною зафіксовано БпЛА "Shahed-136": деталі

Shahed-136

Увечері 28 лютого над Україною зафіксували ворожі повітряні цілі. Повідомляють про запуск БпЛА Shahed-136.

Про це пишуть Telegram-канали.

Деталі

БпЛА помітили над Чернігівщиною. Shahed-136 летить до південно-східних областей.

До того ж ворожі цілі зафіксували над Сумською областю.

БпЛа зафіксували у напрямку Миргорода.

Повітряна тривога була оголошена у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Нагадаємо, увечері 28 лютого у росії в районі військового аеродрому "Єйськ", що в Краснодарському краї, пролунали вибухи. Мешканці припускають, що обстріляти аеродром могли навіть ракетами.