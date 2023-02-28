У Київській області вибухотехніки знищили уламки російського "шахеда": відео
Вибухотехніки Київської області знищили уламки російського "шахеда". Їх знайшли після вчорашніх нічних обстрілів.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
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"Частини збитого силами ППО безпілотника знайшли після вчорашніх нічних обстрілів на території одного із районів області. Під час огляду поліцейські виявили уламок бойової частини ударного безпілотника з підривником та ліквідували його на місці", — написав Нєбитов.
Він закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Нагадаємо, кремль продовжує використовувати свої відносини з Іраном для підтримки війни в Україні. Зокрема, офіційний Тегеран окрім зброї забезпечує рф операторами дронів.
Також ми писали, що українська влада націлена на розробку бойових безпілотників класу "повітря-повітря". Такі БпЛА зможуть збивати іранські дрони-камікадзе.
Додамо, російські окупаційні сили останнім часом змінили свої підходи у використанні іранських дронів "Шахед-136" під час атак на інфраструктурні об'єкти України. Ці БпЛА використовуються для виснаження українських підрозділів ППО з метою подальшого запуску крилатих і балістичних ракет.