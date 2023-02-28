У Мурманську на аеродромі перебуває три бомбардувальники у бойовій готовності із залпом ракет

Ту-95мс ВПС рф

Станом на вечір вівторка, 28 лютого, три стратегічні бомбардувальники Ту-95мс ВПС рф перебувають у бойовій готовності на аеродромі "Оленья". Вони споряджені 18-ма ракетами.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал.

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До того ж чотири ворожі БпЛА Shahed-136 помітили на лівобережжі у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Нагадаємо, увечері 28 лютого над Україною зафіксували ворожі повітряні цілі. Повідомляють про запуск БпЛА Shahed-136.