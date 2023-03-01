Росіяни знову обстріляли Сумщину: зафіксовано понад 30 прильотів
Російські окупаційні війська 1 березня обстріляли Сумську область. Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
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Росіяни обстріляли Сумщину
Зазначається, що атаці піддались пʼять територіальних громад: Новослобідська, Краснопільська, Есманська, Шалигинська, Білопільська. Всього було зафіксовано 31 "прильот". Також під час вечірньої повітряної тривоги, близько 19.00, працювала ППО.
- Краснопільська громада: з 09.50 ворог бив з мінометів — 10 мін скинув на територію громади.
- Новослобідська громада: о 14:25 зафіксовано 3 "прильоти", попередньо зі ствольної артилерії 152 мм.
- Шалигинська громада: о 15:00 з території рф здійснено 8 "прильотів", ймовірно з міномета 120 мм.
- Есманська громада: о 15:00 зафіксовано 6 вибухів − попередньо 120 мм міномет.
- Білопільська громада: близько 16.00 росіяни здійснили мінометний обстріл − 4 "прильоти".
Обійшлось без втрат та руйнувань.
"Останнім часом росіяни систематично обстрілюють прикордоння. А через погодні умови та нічний час доби жителі Сум можуть чути ці звуки обстрілів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ввечері 1 березня на Сумщині працювала ППО. В області було оголошено повітряну тривогу.
Крім цього, під час повітряної тривоги у Кременчуці на Полтавщині 1 березня прогримів вибух. Наразі відомо, що російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі міста.