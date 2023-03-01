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Росіяни знову обстріляли Сумщину: зафіксовано понад 30 прильотів

1 березня 2023 23:04
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
Російські війська обстріляли Сумську область
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

Російські окупаційні війська 1 березня обстріляли Сумську область. Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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Зазначається, що атаці піддались пʼять територіальних громад: Новослобідська, Краснопільська, Есманська, Шалигинська, Білопільська. Всього було зафіксовано 31 "прильот". Також під час вечірньої повітряної тривоги, близько 19.00, працювала ППО.

  • Краснопільська громада: з 09.50 ворог бив з мінометів — 10 мін скинув на територію громади.
  • Новослобідська громада: о 14:25 зафіксовано 3 "прильоти", попередньо зі ствольної артилерії 152 мм. 
  • Шалигинська громада: о 15:00 з території рф здійснено 8 "прильотів", ймовірно з міномета 120 мм.
  • Есманська громада: о 15:00 зафіксовано 6 вибухів − попередньо 120 мм міномет.
  • Білопільська громада: близько 16.00 росіяни здійснили мінометний обстріл − 4 "прильоти".

Обійшлось без втрат та руйнувань.

"Останнім часом росіяни систематично обстрілюють прикордоння. А через погодні умови та нічний час доби жителі Сум можуть чути ці звуки обстрілів", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ввечері 1 березня на Сумщині працювала ППО. В області було оголошено повітряну тривогу.

Крім цього, під час повітряної тривоги у Кременчуці на Полтавщині 1 березня прогримів вибух. Наразі відомо, що російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі міста. 

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