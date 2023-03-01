Ворог продовжує наступати на п’ятьох напрямках, — Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ доповіли, на яких напрямках наступають росіяни
Окупанти продовжують наступ на п'ятьох напрямках. Йдеться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
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Ситуація на фронті
Так, за даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні сили на сході України, наступаючи одразу на п'ятьох напрямках. Найгарячіша ситуація — у Бахмуті.
"Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, загарбники атакують цивільне населення України.
Зазначається, що протягом доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах на Харківщині. Є поранені серед мирного населення. Також окупанти здійснили 16 авіаційних ударів, зокрема задіяно два БпЛА "Шахед-136".
Повідомляється, що ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі попереджають, що загроза обстрілів залишається по всій території України.
Нагадаємо, раніше у латвійській розвідці повідомляли, що кремль не змінив своїх планів щодо України. Там вважають, що рф може спробувати знову піти на Київ.