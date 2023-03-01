Ворог продовжує наступати на п’ятьох напрямках, — Генштаб ЗСУ

Росія зосереджує основні сили на сході України

Окупанти продовжують наступ на п'ятьох напрямках. Йдеться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронті

Так, за даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні сили на сході України, наступаючи одразу на п'ятьох напрямках. Найгарячіша ситуація — у Бахмуті.

"Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, загарбники атакують цивільне населення України.

Зазначається, що протягом доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах на Харківщині. Є поранені серед мирного населення. Також окупанти здійснили 16 авіаційних ударів, зокрема задіяно два БпЛА "Шахед-136".

Повідомляється, що ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі попереджають, що загроза обстрілів залишається по всій території України.

Нагадаємо, раніше у латвійській розвідці повідомляли, що кремль не змінив своїх планів щодо України. Там вважають, що рф може спробувати знову піти на Київ.