Гаряча зона на Сумщині: що відновлюють насамперед
У Сумській області, яка була одним з епіцентрів конфлікту в Україні, минулого року було відновлено 9 із 16 мостів, які були зруйновані внаслідок бойових дій.
Про це повідомив в.о. начальника Сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко.
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Відновлення Сумської області
За його словами, пріоритетними для відновлення є мости, багатоквартирні житлові будинки та медичні установи, оскільки вони відіграють важливу роль у забезпеченні життєво важливих потреб населення.
Внаслідок російської агресії в Сумській області було пошкоджено близько 4,8 тисячі об'єктів інфраструктури, включаючи мости, будинки, школи та лікарні.
За словами голови обладміністрації, понад 26 медичних закладів було пошкоджено минулого року. Наразі відновлено лише третину всіх пошкоджених об'єктів.
Водночас регіональна влада продовжує посилювати зусилля для відновлення об'єктів інфраструктури та допомоги постраждалим, щоб повернути звичайне життя мешканцям Сумської області.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська 1 березня обстріляли Сумську область. Протягом дня росіяни здійснили обстріл 5 територіальних громад області.
Зазначається, що атаку зазнали п'ять територіальних громад: Новослобідська, Краснопільська, Есманська, Шалигінська, Білопільська. Усього було зафіксовано 31 "приліт". Також під час вечірньої повітряної тривоги близько 19.00 працювала ППО.