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Россияне снова обстреляли Сумщину: зафиксировано более 30 прилетов

1 марта 2023 23:04
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан
Российские войска обстреляли Сумскую область
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан

Российские оккупационные войска 1 марта обстреляли Сумскую область. В течение дня россияне совершили обстрелы 5 территориальных общин области.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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Отмечается, что атаке подверглись пять территориальных общин: Новослободская, Краснопольская, Эсманская, Шалыгинская, Белопольская. Всего был зафиксирован 31 "прилет". Также во время вечерней воздушной тревоги, около 19.00, работала ПВО.

  • Краснопольская община: с 09:50 враг бил из минометов — 10 мин сбросил на территорию общины.
  • Новослободская община: в 14:25 зафиксировано 3 "прилета", предварительно из ствольной артиллерии 152 мм.
  • Шалыгинская община: в 15:00 с территории россии совершено 8 "прилетов", вероятно из миномета 120 мм.
  • Эсманское общество: в 15:00 зафиксировано 6 взрывов – предварительно 120 мм миномет.
  • Белопольское общество: около 16.00 россияне совершили минометный обстрел — 4 "прилета".

Обошлось без потерь и разрушений.

"В последнее время россияне систематически обстреливают пограничники. А из-за погодных условий и ночного времени суток жители Сум могут слышать эти звуки обстрелов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что вечером 1 марта в Сумской области работала ПВО. В области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, во время воздушной тревоги в Кременчуге на Полтавщине 1 марта прогремел взрыв. Известно, что российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре города.

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