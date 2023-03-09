​​​​​​​Окупанти отримують іржаві боєприпаси, за 2-3 місяці залишаться без снарядів, — Генштаб

Росія використала майже усі запаси снарядів зі складів у центрі країни

Нові партії боєприпасів постачають російським окупаційним військам із затримкою через далекі відстані. До того ж, майже половина снарядів у цих партіях покриті іржею.

Про це у традиційному ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ближні запаси снарядів вичерпані

За попередньою інформацією, отриманою українською розвідкою, окупаційні війська використали практично усі запаси артилерійських боєприпасів, які були розміщені на складах у центральній частині російської федерації.

Через це армії рф, яка воює в Україні, почали постачати снаряди з інших частин росії.

Це ускладнило логістику і збільшило час передачі боєприпасів зі складів на фронт.

Снаряди у іржі

Крім того, нові партії боєприпасів, які постачають підрозділам, що воюють на території України, продемонстрували інші проблеми російської армії.

Ці боєприпаси, як виявилося, зберігалися у неналежному стані та з порушенням правил і норм обслуговування.

Так, майже 50% боєприпасів, як стало відомо українській розвідці, мають видимі ознаки пошкодження іржею.

У окупантів кілька місяців

Зважаючи на інтенсивні обстріли позицій Сил оборони та цивільних об’єктів у прифронтових регіонах, а також на незадовільний стан боєприпасів — росіяни найближчим часом зіштовхнуться із справжнім дефіцитом снарядів.

На думку українського Генштабу, це станеться протягом найближчих 2-3 місяців.

Нагадаємо, у лютому керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що через нестачу боєприпасів, зокрема, 152-міліметрових снарядів, російські окупаційні війська уже два місяці діють в режимі жорсткої економії.

Фото: міноборони рф