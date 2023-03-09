Окупанти отримують іржаві боєприпаси, за 2-3 місяці залишаться без снарядів, — Генштаб
Нові партії боєприпасів постачають російським окупаційним військам із затримкою через далекі відстані. До того ж, майже половина снарядів у цих партіях покриті іржею.
Про це у традиційному ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
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Ближні запаси снарядів вичерпані
За попередньою інформацією, отриманою українською розвідкою, окупаційні війська використали практично усі запаси артилерійських боєприпасів, які були розміщені на складах у центральній частині російської федерації.
Через це армії рф, яка воює в Україні, почали постачати снаряди з інших частин росії.
Це ускладнило логістику і збільшило час передачі боєприпасів зі складів на фронт.
Снаряди у іржі
Крім того, нові партії боєприпасів, які постачають підрозділам, що воюють на території України, продемонстрували інші проблеми російської армії.
Ці боєприпаси, як виявилося, зберігалися у неналежному стані та з порушенням правил і норм обслуговування.
Так, майже 50% боєприпасів, як стало відомо українській розвідці, мають видимі ознаки пошкодження іржею.
У окупантів кілька місяців
Зважаючи на інтенсивні обстріли позицій Сил оборони та цивільних об’єктів у прифронтових регіонах, а також на незадовільний стан боєприпасів — росіяни найближчим часом зіштовхнуться із справжнім дефіцитом снарядів.
На думку українського Генштабу, це станеться протягом найближчих 2-3 місяців.
Нагадаємо, у лютому керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що через нестачу боєприпасів, зокрема, 152-міліметрових снарядів, російські окупаційні війська уже два місяці діють в режимі жорсткої економії.
Фото: міноборони рф