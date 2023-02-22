Російські війська з початку 2023 року воюють в умовах економії боєприпасів

Росіянам критично не вистачає боєприпасів: Буданов розповів, як це може вплинути на тактику бою
Через нестачу боєприпасів, зокрема, 152-міліметрових снарядів, російські окупаційні війська два місяці діють в режимі жорсткої економії. Це показали події під Бахмутом і Вугледаром.
Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив у інтерв’ю виданню "Forbes-Україна".
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Режим економії боєприпасів
Кирило Буданов підтвердив свою попередню заяву про те, що у росії виснажуються запаси боєприпасів, зокрема, снарядів 152-го калібру.
Зараз, за словами голови ГУР, росіяни намагаються налагодити масове виробництво артилерійських снарядів, що свідчить про нестачу цього виду боєприпасів.
"Уже два місяці російські угруповання, які діють у нас, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів", — зазначив головний український розвідник, наголосивши, що більш-менш нормально снаряди використовуються лише під Бахмутом і Вугледаром.
Росія перейшла на іншу тактику
Кирило Буданов наголосив, що така ситуація не просто може, а уже вплинула на тактику ведення бою.
Це, зокрема, було видно під Бахмутом та Вугледаром.
"У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці", — зазначив очільник Головного управління розвідки.
У Вугледарі, додав Буданов, бронетехніка таки застосовувалася, але була знищена у перші ж години наступу, тому усе теж перейшло у формат піхотної атаки.
Фото з російських ЗМІ