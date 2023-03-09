Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка

Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай

Ситуація на фронті на Луганщині залишається напруженою. На Кремінському та Білогірському напрямках ворог активно настає, використовуючи до 10-12 одиниць важкої техніки одночасно. Це створює серйозні проблеми для українських сил, але на Сватівському напрямі ситуація стабільніша, оскільки ворожі наступи тут менш масовані.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ситуація на Луганщині

За словами Гайдая, окупанти кидають у бій кадрові підрозділи та найкращі зразки техніки в Луганській області, оскільки прагнуть окупації всієї території регіону. Проте вони стикаються з жорстким опором українських сил, які готові відстоювати свою землю та захищати своїх мешканців. В результаті, російські війська не можуть досягти значних успіхів на цьому напрямі.

"Фахівці, які працювали на Сєвєродонецькому "Азоті", в основному поїхали, залишилися в місті переважно люди похилого віку. Тому заяви окупантів про можливий запуск підприємства — чергові розмови. До того ж обладнання звідти вивозиться у бік росії", — сказав він.

Попри складну ситуацію на фронті, українські сили продовжують свої операції, прагнучи захистити територію країни та припинити ворожі наступи. Хоча ворог використовує сучасну техніку та високонавчених солдатів, українські військові продовжують боротися з максимальним ентузіазмом та відвагою, добиваючись успіхів у складних бойових умовах.

Нагадаємо, що в окупованій Кремінній у Луганській області зафіксовано різке збільшення випадків виселення місцевих жителів із власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної адміністрації за підтримки російських військових для додаткового розміщення представників збройних сил Росії, які знову прибули.