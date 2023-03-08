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Росіяни намагаються повторно захопити деокуповані села Луганщини, — Гайдай

8 березня 2023 11:31
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Росіяни намагаються повторно захопити деокуповані села Луганщини, — Гайдай
Голова Луганської ОВА
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська продовжують наступати на сході України. Ба більше, загарбники намагаються захопити вже деокуповані села Луганщини.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Деталі

Очільник Луганської ОВА розповів, що найбільше окупанти штурмують в напрямку Стельмахівки на Сватівщині. Однак, українські захисники зберігають контроль над цим селом.

За словами Сергія Гайдая, хоч росіяни і не мають стратегічного успіху та зазнають колосальних втрат, вони продовжують перекидати війська на схід.

"Де вони можуть — там вони і просуваться. Там де вони бачать хоч якийсь успіх, то вони кидають туди усі резерви", — заявив Гайдай.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що окупанти залишили без пенсій та соцвиплат жителів окупованих територій

Також раніше у Луганській ОВА повідомляли, що окупанти продовжують тероризувати місцеве населення та обстрілювати житлові будинки. Окрім того, окупаційні війська тиснуть на водіїв з українськими номерними знаками.

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