Росіяни намагаються повторно захопити деокуповані села Луганщини, — Гайдай
Російські окупаційні війська продовжують наступати на сході України. Ба більше, загарбники намагаються захопити вже деокуповані села Луганщини.
Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Очільник Луганської ОВА розповів, що найбільше окупанти штурмують в напрямку Стельмахівки на Сватівщині. Однак, українські захисники зберігають контроль над цим селом.
За словами Сергія Гайдая, хоч росіяни і не мають стратегічного успіху та зазнають колосальних втрат, вони продовжують перекидати війська на схід.
"Де вони можуть — там вони і просуваться. Там де вони бачать хоч якийсь успіх, то вони кидають туди усі резерви", — заявив Гайдай.
Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що окупанти залишили без пенсій та соцвиплат жителів окупованих територій.
Також раніше у Луганській ОВА повідомляли, що окупанти продовжують тероризувати місцеве населення та обстрілювати житлові будинки. Окрім того, окупаційні війська тиснуть на водіїв з українськими номерними знаками.