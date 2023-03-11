​​​​​​​На кордоні ОРДЛО з росією великі черги, колаборанти тікають від наступу ЗСУ, — Данілов

Зрадники України тікають у росію

На кордонах Донецької і Луганської областей вишикувалися величезні черги в росію. Місцеві колаборанти, які зрадили Україну і пішли працювати на окупантів, здогадалися, що невдовзі можуть опинитися в руках українських військових та спецслужб.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

На кордоні з рф черги

За словами Данілова, свіжа інформація стверджує, що на кордоні Донецької і Луганської областей України з росією утворилися величезні черги.

Секретар РНБО уточнив, що черги вишикувалися винятково у одному напрямку — з України на російську територію.

Колаборанти підозрюють

"Ті колаборанти, які там допомагали окупантам, зараз стоять у чергах, щоб покинути територію цих областей", — зазначив Олексій Данілов.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони запевнив, що колаборанти-утікачі здогадуються, що невдовзі на Донбасі буде гаряче (від наступу української армії. — Ред.), тому і поспішають утекти в росію.

Нагадаємо, на початку лютого Генштаб повідомляв, що російські окупанти разом із сім'ями терміново евакуюються з Луганської області. Зокрема, до виїзду готували родини колаборантів у Троїцькому районі.

Фото з відкритих джерел