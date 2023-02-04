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Колаборанти тікають зі своїми сім'ями з Луганської області, — Генштаб ЗСУ

4 лютого 2023 08:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Колаборанти евакуюються із сім'ями з Луганської області - звіт Генштабу
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти разом із сім'ями терміново евакуюються з Луганської області. Наразі до виїзду готують родини колаборантів у Троїцькому районі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Колаборанти евакуюються із сім'ями

"Противник розпочав заходи щодо евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім'ями у Троїцькому районі Луганської області", — йдеться у повідомленні.

Водночас росіяни обстріляли Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва у Луганській області.

Нагадаємо, що раніше у місті Первомайськ Алчевського району Луганської області у приміщенні місцевої школи окупанти розгорнули "польовий госпіталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

Крім того, у приміщенні місцевого статевого будинку, облаштованому під військовий госпіталь, проходили лікування понад 150 поранених найманців ПВК "Вагнера".

Додамо, через колосальні втрати серед особового складу загарбники розгортають додаткові госпіталі на окупованих територіях. Так званим "указом" окупаційної влади під потреби військових передано лікарню №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарню №3 у місті Луганськ.

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