​​​​​​​За минулу добу росіяни понад 50 разів обстріляли Херсонську область, — голова ОВА Прокудін

Одна людина постраждала внаслідок обстрілу правобережної частини Херсонщини

Протягом 12 березня російські окупаційні війська завдали 56 ударів по території Херсонської області. Внаслідок удару постраждала одна людина.

Про це повідомив на своєму Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Обстріли Херсонщини

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстріляли звільнену територію Херсонської області 56 разів.

Усього окупанти випустили по правобережній частині регіону 337 снарядів із "Градів" та важкої артилерії.

Херсон був обстріляний 12 березня двічі. Під час обстрілів три снаряди влучили у житлові квартали, пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки.

Постраждалі та евакуйовані

Внаслідок російських обстрілів постраждав один мешканець Херсонської області.

Разом з тим, із деокупованих території регіону продовжують евакуювати населення. За минулу добу було вивезено у безпечніші місця 48 осіб.

Нагадаємо, протягом 11 березня російська армія провела п'ять обстрілів по Херсонській громаді, зокрема по населених пунктах Зимівник, Приозерне та Корабельному району Херсона. Ці напади призвели до трагічних наслідків, внаслідок яких троє людей загинули, а ще троє отримали поранення.

Фото: Telegram Херсонської ОВА