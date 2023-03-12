Окупанти знову обстріляли Херсонську область, є загиблі та поранені

Російські окупанти

За останні 24 години російська армія провела п'ять обстрілів по Херсонській громаді, у тому числі по населених пунктах Зимівник, Приозерне та Корабельний район. Ці напади призвели до трагічних наслідків, внаслідок яких троє людей загинули, а ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

Обстріл Херсонщини

Територія комунальних і приватних підприємств також була обстріляна з боку ворога, проте жертв у цьому випадку не було.

Берегова лінія громади також не залишилася без уваги з боку супротивника - минулої доби було зафіксовано цілих дев'ять обстрілів.

Нагадаємо, що 10 березня противник здійснив 71 обстріл Херсонської області, випустивши 335 снарядів із важкої артилерії та "Градів".

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про жертви серед цивільного населення — троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення.

Також ми повідомляли, що 9 березня ворог завдав удару по одній із зупинок громадського транспорту Херсона .