Окупанти знову обстріляли Херсонську область, є загиблі та поранені
За останні 24 години російська армія провела п'ять обстрілів по Херсонській громаді, у тому числі по населених пунктах Зимівник, Приозерне та Корабельний район. Ці напади призвели до трагічних наслідків, внаслідок яких троє людей загинули, а ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє Херсонська міська рада.
-
Чи є в Україні Patriot - армія рф шукала її під час останньої ракетної атаки
-
Мешканцям Київщини радять щільно закрити вікна вдома: що загрожує
-
Росія зазнає колосальних втрат в Україні, однак москви це не стосується, — британська розвідка
-
Тарифи на воду та водовідведення в Одесі можуть зрости
-
Група Вагнера вербує мелітопольців на штурм Бахмута: деталі
-
У росії трапилася масштабна ДТП: є багато загиблих
-
Ворог сховав кораблі, але ракетна загроза залишається
-
На Луганщині через екологічну катастрофу ґрунтові води топлять сотні будинків, — ОВА
-
У "ЛНР" жінки бунтують через масову мобілізацію чоловіків
-
Скільки російських офіцерів загинуло під час вторгнення в Україну: перелік
Обстріл Херсонщини
Територія комунальних і приватних підприємств також була обстріляна з боку ворога, проте жертв у цьому випадку не було.
Берегова лінія громади також не залишилася без уваги з боку супротивника - минулої доби було зафіксовано цілих дев'ять обстрілів.
Нагадаємо, що 10 березня противник здійснив 71 обстріл Херсонської області, випустивши 335 снарядів із важкої артилерії та "Градів".
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про жертви серед цивільного населення — троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення.
Також ми повідомляли, що 9 березня ворог завдав удару по одній із зупинок громадського транспорту Херсона .